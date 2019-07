Onderzoek Ajax-Juventus: veel fouten, optreden politie deels proportioneel

Voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Ajax-Juventus in april zijn veel fouten gemaakt door de politie en gemeente Amsterdam. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd onderzoek van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT dat is ingezien door NRC. Het politieoptreden werd in opdracht van de driehoek (Openbaar Ministerie, Gemeente en Politie) Amsterdam onderzocht.

Naast fouten in de voorbereiding schortte het ook aan communicatie bij de entrada voorafgaand aan de wedstrijd. Bij die entrada ontstond door de drukte chaos. De situatie escaleerde vervolgens mede door de inzet van een waterkanon, concludeert het COT nu. Wel staat in het rapport dat er „grof geweld” is gebruikt tegen de agenten en dat zij alle recht hadden om daar tegen op te treden. Ook heeft de politie zich gehouden aan de gemaakte afspraken.

De ‘entrada’, waarbij wordt gezongen en supporters fakkels dragen en vuurwerk afsteken, was officieel door de driehoek verboden. Doordat de politie eerder in de stad moest optreden tegen relschoppende Juventus-supporters, waren er niet op tijd genoeg agenten bij de entrada aanwezig. Tijdens de entrada besloot de politie in te grijpen met een waterkanon, onder meer omdat er tegen de afspraken in vuurwerk werd afgestoken. Daarop escaleerde de situatie, en werd de politie bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie verrichtte 75 arrestaties, acht agenten raakten gewond.

‘Waterwerper niet geschikt’

Er is veel misgelopen in de communicatie tussen de politie en gemeente, en naar het voetbalpubliek. In het rapport staat dat politiefunctionarissen de opdracht hadden gekregen om een entrada te voorkomen, terwijl de gemeente Amsterdam in de veronderstelling zou zijn geweest dat deze mogelijk gedoogd zou worden. Daardoor is niet expliciet van tevoren aan supporters gevraagd van de entrada weg te blijven.

Vanwege communicatieproblemen tussen eenheden werd bovendien de waterwerper pas na lange tijd uitgezet, en werden ook supporters die juist probeerden weg te komen geraakt door de waterkanonnen.

Het COT concludeert verder dat de waterwerper niet geschikt blijkt als „laagdrempelig” middel om op te treden tijdens ongeregeldheden. Gebruik hiervan maakt het risico op escalatie „zeer groot”.