Neem de grootmeester van spannende boeken mee op vakantie

‘Als je een boek niet steeds opnieuw met plezier kunt herlezen, heeft het helemaal geen zin om het te lezen.” Hoeveel misdaadromans beantwoorden aan het herleescriterium van Oscar Wilde? Zou iemand bijvoorbeeld de thrillers van bestsellerauteurs als David Baldacci of Suzanne Vermeer voor een tweede, derde of vierde keer met plezier herlezen?

De meeste spannende boeken zijn slechts geschikt voor eenmalig gebruik. Een soort snack, waar je je snel aan overeet. Ze stoelen op effectbejag (wéér een seriemoordenaar) en ontberen originaliteit, taalgevoel, geloofwaardige karakters en een intelligente flirt met de zwarte kanten van mens en maatschappij. De kwaliteiten die eigen zijn aan boeken met herleesrisico.

Pak de vakantiekoffer dit jaar eens anders in. Laat de nieuwste Jo Nesbo of Karen Slaughter links liggen en bingeread op het strand of bij het zwembad het oeuvre van een van de grootmeesters van het spannendeboekengenre. Bijvoorbeeld de melancholische, in IJsland spelende thrillers van Arnaldur Indridason. De spionageverhalen van John le Carré. De psychologische thrillers van Patricia Highsmith. Of de Zuid-Afrikaanse thrillers van Deon Meyer. Plezier gegarandeerd.

NRC Boeken Elke vrijdag het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews. Inschrijven

Maar omdat hij onlangs is overleden, beveelt NRC de thrillers aan die de Schotse auteur Philip Kerr (1956-2018) schreef over de Duitse speurder Bernie Gunther. Veertien superieur geschreven boeken over de opkomst en ondergang van nazi-Duitsland. Boeken die duidelijk maken hoe flinterdun het onderscheid tussen goed en kwaad kan zijn. Boeken die, hoe donker en dramatisch het decor ook is, de lezer op bijna iedere bladzij een bevrijdende glimlach weten te ontlokken. Boeken die steeds opnieuw herlezen kunnen worden. En met plezier.

Begin hiermee

Onder de meer dan veertig boeken die Philip Kerr schreef zijn bijna dertig thrillers. Slechte boeken schreef hij niet. Maar zijn faam stoelt vooral op zijn veertien Bernie Gunther-thrillers. Begin met het boek dat Kerr schreef in de maanden voor zijn aangekondigde dood: Metropolis. In het decadente Berlijn van 1928 jaagt de piepjonge Gunther op een seriemoordenaar. Lees daarna Berlijnse triologie, de bundeling van de eerste drie Gunther-romans, beginnend in 1935. De een van de ander, misschien wel Kerrs beste boek, speelt in het naoorlogse München.

Philip Kerr: Metropolis. Vertaling: Jan Pott. Boekerij, 352 blz, 21,99 euro

Philip Kerr: Berlijnse triologie. Vertaling: Gerard G. Suurmeijer. Boekerij, 688 blz, 15 euro

Philip Kerr: De een van de ander Vertaling: Herman van der Ploeg. Boekerij, 368 blz, 10 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 juli 2019