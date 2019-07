MH17, de leegte blijft

Johan Molenaar uit Volendam verloor zijn vriend Cor Schilder (33). Ze speelden ruim vijftien jaar samen in de band Vast Countenance.



„De meeste bandleden zijn de afgelopen jaren vader geworden, zijn gaan samenwonen, dat soort zaken. Je eigen leven gaat door, dat is gewoon zo. Ik had toen net een dochter, nu heb ik er twee, dus ben ook druk met het gezin.”



„Na de ramp hebben we met de band het album afgerond waar Cor nog op heeft meegespeeld. Een maand later was de albumpresentatie in Paradiso. Die avond stond in het teken van het verlies van Cor.”



„We hebben meer dan vijftien jaar samen muziek gemaakt. Hij was de grappenmaker van de band. Hij had een droog soort humor, maakte flauwe grapjes. Vlak voordat hij op reis ging ook nog. Een ander vliegtuig van Malaysia Airlines was toen niet lang daarvoor verdwenen. Cor maakte een foto van het toestel van zijn vlucht en zette op Facebook iets van: ‘Dit is ’m, mocht-ie verdwijnen…’ Een morbide grap, typisch Cor.”



„De ruimte waar we toen repeteerden en waar het drumstel stond, is geen repetitieruimte meer. Er waren problemen met geluidsoverlast, de eigenaar heeft er een opslagplaats van gemaakt. Het drumstel op de foto hoorde bij de ruimte, het was niet van Cor. Bij mij thuis lag een setje percussie-eieren van hem, van die samba-eitjes waar je muziek mee kunt maken. Die hou ik als herinnering aan hem.”



„Een vriend van Cor heeft tijdelijk bij ons gedrumd, daarna heeft een andere drummer het overgenomen. Het varieert hoe vaak we met de band samenkomen. We werken nu aan een Leonard Cohen Tribute, na de zomer gaan we weer repeteren.”



„Het verdriet verandert, de eerste jaren was het heel heftig, niet te bevatten. Daarna was er boosheid. Nu is er meer acceptatie, het is zoals het is. Ik woon vlak bij waar Cor en Neel woonden en als ik langs hun huis loop, denk ik: zij hadden nu waarschijnlijk ook één of twee kinderen gehad.”