Zoonlief heeft examen gedaan. Er volgt natuurlijk een bbq met „alle leuke mensen van school”. En een examenreis. Omdat werken er door de examens wat bij in is geschoten, is zijn bankrekening wat minder blij. Hij leent dus af en toe wat bij zijn vader. Na weer een feestweekend – met sportvrienden – is de bodem bereikt. De ouderlijke zorg richt zich nu op vertellen dat boven je stand leven niet handig is. Want: „Je leeft nu op krediet.” Zoon vult aan „maar wel in het moment”.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl