Lekker zen met kakeldekakel-thee

Voor wie snel overprikkeld raakt, is de supermarkt een uitdagende omgeving. Chips: lastig. Chocola: niet te lang blijven hangen. Maar het theeschap kan er ook wat van. In de jaren zeventig was de citroenthee van Pickwick een majeure innovatie, nu hoef je het hoofd productontwikkeling zijn bed niet meer uit te halen voor minder dan gekarameliseerde peer – en vergeet je mood board niet. „Maar voor welk moment is dat dan? Welk gevoel hoort daarbij? Wat zie je voor kleuren voor je?”

Het gaat allang niet meer over groene of zwarte thee. Het theeschap is als een volière vanwaaruit alle emoties, sferen, landen, geuren en smaken je toekakelen, terwijl er een Herfststorm (Pickwick) door het gangpad raast. En omdat het kennelijk nog niet genoeg was, heeft Albert Heijn het schap ook nog eens uitgebreid met tientallen nieuwe soorten.

NRC Eten & gezondheid Elke week de laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven. Inschrijven

Mijn grootmoeder zou, als ik haar terug kon halen om even door de supermarkt te lopen, de meeste woorden niet eens kennen: chai, matcha, maté, kurkuma. Ik steek er mijn hand voor in de kokendhete Immune Support (Lipton) dat ze van geen van alle in haar eeuw ooit gehoord heeft. En dat zijn dan tegenwoordig normale smaken. Mag ik Even Bijkomen (Pickwick) zodat ik snel weer Zen Again (Clipper) ben?

Met een kopje Sanctify (Shoti Maa), speciaal voor ons derde chakra, probeerden we een ordening aan te brengen, maar we bleven achter met vragen. Meer dan we hier kwijt kunnen.

- Wie wil er gojibes, mango of granaatappel in zijn thee? Waarom hebben we het niet gewoon bij citroen gelaten? Hebben we dan niets geleerd van de jaren tachtig?

- In kruidenthee kunnen plantengifstoffen zitten. Kun je jezelf vergiftigen met Detox kruidenthee?

- Wie weet wat infusion betekent? Het zal er wel op staan omdat ‘aftreksel’ niet zo lekker bekt. Maar dat is toch wat het is? Een aftreksel van iets dat geen thee mag heten?

- Wie houdt er van koude thee die geen ijsthee is? Er is vast een markt voor, alles wat je aanbiedt creëert zijn eigen vraag. Maar bij het thuispanel wordt cold brew nogal lauw ontvangen.

- Waarom bewaren we vanille, chocola en karamel niet gewoon voor ijs?

- Thee voor de ochtend, thee voor de avond – oké. Maar thee voor Happy Mondays (Clipper)?

– Waarom moet thee soms zo zuchten? Even Opfleuren. Even Uitrusten. Even Verwennen. Waar blijft Even Je Kop Houden van Pickwick? (En dan hebben we het nog niet eens over die labeltjes met krom geformuleerde, impertinente vragen als ‘Waarvoor kwam je vroeger vaak in de problemen?’)

Lees ook: Is snelle thee met een gesopt zakje net zo lekker?

- Waarom hoort mint bij Marokko (Minty Moroccan), Earl Grey bij Rusland (Russian Earl Grey) en appel bij Turkije (Turkish Apple)? En wat is er Dutch aan sinaasappelthee?

- Waarom staat er op rooibos bijna altijd een olifant? Ja, omdat rooibos uit Zuid-Afrika komt. Maar kan het niet zonder olifant?

- Waar houdt het op? Jakthee? Kaasthee? Of zou met baobab-banaansmaak (AH) het einde dan toch in zicht zijn?