Langverwachte transfer Griezmann naar Barcelona rond

Antoine Griezmann is de nieuwste aanwinst van FC Barcelona, zo heeft de Spaanse topclub vrijdag aangekondigd. De Franse aanvaller maakt de overstap van Atlético Madrid voor 120 miljoen euro, een van de hoogste bedragen ooit in de voetbalwereld.

De transfer van Griezmann, die op het WK 2018 in Rusland wereldkampioen werd met Frankrijk, hing al een tijd in de lucht. In mei maakte de 28-jarige speler bekend zijn club te zullen verlaten en sindsdien gonsden er geruchten over een mogelijke overstap naar Barcelona.

Griezmann krijgt een contract voor vijf jaar met daarin een afkoopsom van 800 miljoen euro. Slechts één keer eerder betaalde Barcelona zo’n hoog bedrag voor een speler: in 2018 werd Philippe Coutinho voor 120 miljoen euro gekocht van Liverpool.

De Fransman zal gaan spelen in een voorhoede met Lionel Messi en Luis Suárez. De transfer van Griezmann zou kunnen betekenen dat de terugkeer van Neymar definitief niet doorgaat. Neymar heeft bij Paris St. Germain zijn zinnen gezet op een transfer naar Barcelona en bleef afwezig tijdens de eerste training van de Parijzenaren.