Laatste reis voor de verhuizing

Perspectief, daar draait het leven volgens Josh Bryan (22) om. Als acteur uit Boston speelt hij er dan ook iedere dag mee. „Dingen van verschillende kanten kunnen benaderen is een van de belangrijkste eigenschappen, vind ik. Reizen helpt om dat te ontwikkelen. Je leert je eigen mening te vormen en te luisteren naar geluiden waar jij het niet direct mee eens bent.”

Bryan bezocht tijdens eerdere reizen al vijf andere Europese landen, Engeland, Griekenland, Italië, Kroatië en Frankrijk. „ Ik heb veel gereisd voor iemand van mijn leeftijd, maar Nederland is een van de mooiste plekken die ik tot nu toe heb gezien. Het is hier veel mooier dan veel plekken in Amerika.”

Toen zijn moeder vroeg of hij zin had om mee te gaan naar Nederland, hoefde hij niet lang na te denken. „Ze heeft afspraken in Amsterdam voor haar werk, dus ik kan helemaal mijn eigen plan trekken. Ik vind het fijn, want ik heb genoeg vrije tijd en toch zien we elkaar.” Op deze laatste dag bezoekt hij de binnenstad van Leiden en later vandaag de moderne hoogbouw van Rotterdam.

Het is hier veel mooier dan in Amerika

Over een paar maanden verhuist hij van Boston naar New York City. „Daarom is het extra speciaal dat ik deze reis met mijn moeder kan maken. Een paar weken geleden heb ik mijn studie theaterwetenschap afgerond. In New York wil ik proberen werk te vinden en te ontdekken waar ik goed in ben. Je begint in mijn vak vaak onderaan, dus ik zou al blij zijn als ik iets kan doen dat er mee te maken heeft. Misschien wil ik over een paar jaar nog doorstuderen.”

Deze week in Nederland is het hem opgevallen dat men zich hier drukker maakt over klimaatverandering dan in de VS. Tijdens een fietstocht door Amsterdam vertelde de gids bijvoorbeeld dat de stad per 2050 grotendeels klimaatneutraal wil zijn. Zoiets had hij nog nooit gehoord. „Amerika moet daaraan meedoen. We lopen achter.”

Maar Nederland veranderde niet zijn perspectief op de wereld, „het bevestigde het beeld dat ik al had: dat de wereld zo veelzijdig is. Ik ben pas net begonnen met reizen, er is nog zoveel te zien.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 juli 2019