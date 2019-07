Kleur die niet verbleekt

Een aardig landschapje schilderen of een gelijkend portret tekenen, dat gaat nog wel. Maar kleur gebruiken, dat is andere koek! Want kleur heeft, net als muziek, een directe invloed op de ziel. Denk maar aan rood, of wit, zwart, geel en groen. Kleuren doen iets met de maker en met de toeschouwer.

Kleuren kennen een rijke geschiedenis vol intrige, exorbitante prijzen, gevaarlijke handelsroutes en ernstige ziektes. De grottekenaars hadden alleen zwart, bruin en rood. De Egyptenaren beschikten over zeven basiskleuren. Rond de 13e eeuw werden vermiljoen, meekrap en ultramarijn ontwikkeld en de cadmiumkleuren of kobaltblauw zijn nog maar 200 jaar oud. Kleuren waarvoor kostbaar gesteente, zware metalen, planten of luizen nodig waren, zijn in de laatste decennia vervangen door chemische alternatieven.

Er worden in rap tempo steeds nieuwe kleuren ontwikkeld. Vandaag kun je kiezen uit een bijna oneindig aantal goedkope en heldere kleuren, die bovendien kleurecht zijn, dat wil zeggen dat ze niet verbleken onder invloed van het daglicht.

