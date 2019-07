Kabinet wil Dijsselbloem als nieuwe IMF-voorzitter

Het kabinet gaat campagne voeren om oud-minister van Fianciën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) benoemd te krijgen als nieuwe voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij zou in die functie de Française Christine Lagarde moeten opvolgen die de nieuwe president van de Europese Centrale Bank wordt.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wilden vrijdag na afloop van de ministerraad alleen kwijt dat het kabinet zich gaat inzetten voor één Nederlandse kandidaat. Haagse bronnen meldden dat het om Dijsselbloem gaat. De minister uit het vorige kabinet is sinds 1 mei van dit jaar voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Het is gebruikelijk dat Europa de voorzitter van het IMF levert, terwijl de Wereldbank door iemand uit de Verenigde Staten wordt geleid. Daarom zal het kabinet allereerst in Europa voor Dijsselbloem de boer op moeten. Dijsselbloem was tijdens zijn ministerschap eveneens voorzitter van de Eurogroep waarin de ministers van Financiën van de landen die de euro hebben ingevoerd, zitting hebben.

In die functie maakte hij zich niet geliefd bij de zuidelijke lidstaten van de Europese Unie. Hij stond pal voor de Europese afspraken die een begrotingstekort hoger dan 3 procent verboden.

