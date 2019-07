Journalist Volkskrant moet passages boek schrappen, rechter geeft AIVD gelijk

Volkskrant-journalist Huib Modderkolk moet passages schrappen uit zijn boek over digitale spionage door de AIVD. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. De inlichtingendienst had een zaak aangespannen omdat delen uit het boek, dat in augustus verschijnt, medewerkers en bronnen van de AIVD in gevaar zou kunnen brengen. Het kort geding vond plaats achter gesloten deuren.

Eerder had de AIVD Modderkolk al verzocht onder meer enkele namen weg te laten. De journalist wilde aan dat verzoek geen gehoor geven. Daarop spande de inlichtingendienst eerder deze week een kort geding aan tegen Modderkolk. Het ging onder meer om namen van een operatie en een medewerker van een buitenlandse dienst. Ook informatie die tot AIVD-medewerkers zou kunnen leiden, moest volgens de AIVD worden geschrapt.

Modderkolk paste al eerder enkele zinnen aan toen het concept aan de dienst was voorgelegd. Maar volgens de journalist kon de AIVD niet aannemelijk maken waarom de namen van de betreffende personen geschrapt moesten worden, en dus ging hij niet op alle wensen in. Ook zou het de geloofwaardigheid van het boek aantasten als door aanpassingen over een bepaalde operaties niet of nauwelijks geschreven kon worden, zo stelde de journalist.

Dit bericht wordt aangevuld.

