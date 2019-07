In laatste seizoen ‘Easy’ blijven ze tobben over alles

In het derde en laatste seizoen van de Netflix-serie Easy keren personages terug uit de eerdere seizoenen en maken nieuwe hun opwachting. Plaats van handeling is weer Chicago. Regisseur-scenarist Joe Swanberg houdt de stijl vast die hij eerder met succes neerzette; authentieke personages zijn belangrijker dan een strak plot. Zij worden neergezet als complexe wezens wier ideeën over zichzelf en anderen constant onderhevig zijn aan verandering, en die soms worden verrast door nieuwe inzichten. Een mooi voorbeeld van Swanbergs mensvisie, ontwikkeld met veel inbreng van zijn acteurs, is de aflevering waarbij een werknemer van een winkel in beveiligingsapparatuur undercover meegaat naar een BDSM-feest. Net als waarschijnlijk veel kijkers denkt hij dat het niks voor hem is. Eenmaal in de kelder komt hij echter steeds meer in zijn rol als slaaf, ontdekt hij een hem onbekende kant van zijn seksualiteit en raakt hij geïntrigeerd door een van de BDSM-meesteressen. Wat begint met vooroordelen, eindigt met een open vizier.

Easy laat de mens echter vooral zien als tobbend: over relaties, seks, werk en identiteit. Sommige personages twijfelen constant. Andere, vooral striptekenaar Jacob, blijven zelfingenomen en egoïstisch. Hoewel de narcistische Jacob, die in eerdere seizoenen ook een belangrijke rol speelde, niet in staat is tot verandering wordt hij toch geen karikatuur. Dit seizoen krijgt hij te maken met ‘#MeToo’ wanneer een oud-studente een strip publiceert over hun verhouding waarbij machtsverschil een rol speelde. Al duurt het even voor hij dat laatste inziet en wil erkennen. Uit angst voor zijn toekomst is hij in eerste instantie vooral bezig met het beperken van de schade.

In de beste afleveringen keren Kyle en Andi terug, het paar dat in het eerste seizoen besloot tot een open huwelijk. We zien hoe bij hen de eerste opwinding over polyamorie plaats maakt voor realiteitszin. In een extra lange aflevering evalueren ze hun relatie in een bar; dat levert een prachtig gesprek op waarvoor Swanberg rustig twintig minuten uittrekt. De discussie over hun huwelijk, liefdesleven en de voor- en nadelen van polyamorie is zeer genuanceerd. Swanberg maakt beider standpunten begrijpelijk en laat oordeel aan de kijker. Het is een hoogtepunt van de serie die sowieso uitblinkt in subtiliteit en het invoelbaar maken van menselijke motieven. Jammer dat Netflix de serie stopzette – nu zullen we nooit weten hoe het verder gaat met ons inmiddels dierbare personages.

Serie Easy, seizoen drie (9 afleveringen) Alle seizoenen van Easy zijn te zien op Netflix ●●●●●