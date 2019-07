Illegale immigranten via truck van F1-team Ferrari naar Verenigd Koninkrijk

Twee illegale immigranten zijn deze week stiekem met het Ferrari-Formule 1-team meegereisd naar het Britse circuit Silverstone. Zij werden woensdagavond ontdekt in het rennerskwartier achter de pitstraat, meldt Britse media. Ze hielden zich schuil achterin een vrachtwagen van Ferrari.

De truck had apparatuur van het Formule 1-team van de Ferrari-fabriek in het Italiaanse Maranello naar Silverstone vervoerd. De twee mannen zijn waarschijnlijk in Calais aan boord van de truck geklommen. Zij zijn gearresteerd. Volgens het Duitse blad Bild hebben autoriteiten de Britse immigratiedienst ingelicht.

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt waar de migranten vandaan komen. Meer informatie dan alleen het feit dat de twee verstekelingen gevonden zijn, wil de politie Northamptonshire niet bekendmaken. Britse media melden dat de lading van het Formule-1-raceteam niet is beschadigd. Volgens de website Planet F1 heeft zich bij F1-team Williams eenzelfde incident voorgedaan.

Deze zondag wordt in Silverstone de Britse Grand Prix verreden. Het is een van drukst bezochte racedagen in de kalender. De politie van het district Northamptonshire laat weten zo’n 340.000 mensen te verwachten bij het sportevenement. Bezoekers worden aan de ingang van het circuit gecontroleerd.