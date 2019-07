‘Ik deed mezelf geloven dat ik man kon zijn’

Foto Khalid Amakran Naam: Corine van Dun (66) Woonplaats: Utrecht Burgerlijke staat: samenwonend Was: journalist

Geheim

„Ik moet een jaar of zes, zeven zijn geweest toen ik dacht: er klopt iets niet. Van de drie kinderen thuis was ik de enige jongen. Maar ik voelde mij geen jongen. Ik dacht: het hadden drie zussen moeten zijn. In mijn puberteit ontwikkelde ik depressieve klachten. Ik kon heel goed leren, maar bleef zitten op de hbs. Op school zeiden ze: hij is erg op zichzelf. Maar ik voelde me gewoon onveilig. Alsof ik door mijn anders-zijn een geheim meedroeg.”

Sappige verhalen

„Op mijn zestiende was ik al journalist. Ik schreef sappige verhalen voor de schoolkrant, waarin ik de waarheid reconstrueerde. Wie is de baas, hoe werkt macht en wat heeft dat allemaal voor invloed op het leven van de gewone mens. Later heb ik die vragen opnieuw beantwoord, als redacteur bij de Wereldomroep. Ik ben een journalist in hart en nieren, lees vier kranten op een dag.”

Geslachtsoperatie

„Op mijn 25ste heb ik mijn geheim met mijn ouders en zussen gedeeld. Ze staan nu achter mijn transitie maar toen keken ze me ongelovig aan. Ik heb nog geprobeerd mijn gevoelens weg te drukken, bang als ik was voor een mislukte geslachtsoperatie, hormonen, het verlies van werk. Ik deed mezelf geloven dat het kon: man zijn. Ik ontmoette een vrouw met wie ik twee kinderen kreeg – vrij uitzonderlijk voor een trans.”

Stinkende best

„Mijn ex heeft haar stinkende best gedaan voor het welslagen van onze relatie, maar de prijs bleek voor mij te hoog. Ik bleef maar worstelen met het gevoel dat er iets niet klopte. Als ik haar niet op mijn 33ste had verlaten om een transitie te ondergaan, was ik er nu niet meer geweest.”

Rob Jetten

„Sinds mijn pensioen ben ik politiek actief in Utrecht. Ik ben raadslid voor D66, een partij waar ik mijn ideeën kwijt kan. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stond ik op plek 45. Hoog op de lijst zal ik niet komen, er zijn vast veel slimmere en gedrevener mensen dan ik. Maar zou het kabinet morgen vallen en Rob Jetten mij bellen, dan zeg ik geen nee.”

Fotomodel

„Als vrouw word ik anders behandeld dan als man. Mannen nemen sneller het woord, nemen meer ruimte in. Het kost wat dat betreft moeite me aan te passen. Maar het leven van een vrouw wordt wel makkelijker naarmate de jaren verstrijken. Mensen noemen je wijs. Ik word met ‘mevrouw’ aangesproken. Er is een zekere rust in mij gedaald. Een fotomodel ben ik nooit geweest, maar ik heb wel het lichaam dat bij mij past. Daar geniet ik elke dag van.”

