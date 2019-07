Het geluid is zo naar, een garantie op gillen

1. Mijn broer kan zijn linkerpink op een wonderlijke, schokkerige manier bewegen. Zijn jongste zoon kan met beide duimen de polsen van dezelfde hand raken. Ik schijn goed scheel te kunnen kijken en vervolgens met mijn ogen draaien, maar net zoveel succes – en veel minder hoofdpijn – heb ik met het knakken van mijn neus. Het geluid daarvan is zo naar, dat het steevast gegil veroorzaakt. Ik vertel er altijd bij dat ik het kan vanwege mijn grote neus, maar in feite kan bijna iedereen zijn neus laten knakken. Omdat iedereen recht heeft op een lichamelijk kunstje, hier de uitleg.

2. De neusknak heeft helemaal niets met je neus of het formaat daarvan te maken, maar alles met tanden en duimnagels. Die laatste moeten wel een beetje lang zijn, en niet al te broos. Doe je duimen tegen elkaar en plaats ze midden onder je voortanden, zo dat de nagels aan de achterkant van de tanden zitten . Doe nu de rest van de vingers tegen elkaar – pink tegen pink, ringvinger tegen ringvinger et cetera – en bedek de neus met beide handen. Maak de bewegingen snel, en liefst in één keer.

3. En dan nu de knak: beweeg de neus opzij terwijl je je duimen naar voren haalt. Geniet van de verbijsterde gezichten, en herhaal, nu de andere kant op. Het is natuurlijk het best als de toeschouwers (nog) geen lezers zijn van NRC, maar het bijzondere van de neusknak is dat ook mensen die weten hoe hij werkt een rilling van afschuw toch niet helemaal kunnen onderdrukken.