Groenewegen wint langste etappe in Tour de France na massasprint

Dylan Groenewegen heeft vrijdag de zevende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. In een uiterste krachtinspanning klopte de sprinter van Jumbo-Visma Peter Sagan in de massasprint. Voor Groenewegen betekent het de vierde ritzege in een Tour de France.

De etappe van 230 kilometer naar Chalon-sur-Saône was de langste etappe deze Tour de France en was de sprinters in het peloton op het lijf geschreven. Los van drie klimmetjes op het begin was het parcours zo goed als vlak en de ploegen met sprinters bepaalden het tempo.

Met de finish in zicht werden de sprinters in formatie gebracht en in een massasprint wist Groenewegen zijn concurrenten nipt voor te blijven. Voor zijn ploeg Jumbo-Visma was het alweer de derde zege deze Tour de France. De Italiaan Giulio Ciccone behoudt het geel.

Voor Groenewegen betekent het een succesje in een tot dusver teleurstellend verlopende Tour. Als favoriet in de eerste etappe kwam hij vlak voor de finish ten val, al pakte zijn ploeg wel het geel dankzij Mike Teunissen.