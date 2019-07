‘Facebook schikt voor ruim 5 miljard dollar met Amerikaanse toezichthouder’

Facebook moet een boete van vijf miljoen dollar (omgerekend 4,4 miljoen euro) betalen als gevolg van meerdere privacyschandalen. Dat zou de Amerikaanse toezichthouder FTC (Federal Trade Commission) eerder deze week hebben besloten, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal vrijdag op basis van eigen bronnen.

De marktwaakhond zou afgelopen week goedkeuring hebben verleend voor de boete, die de hoogste zou zijn die de FTC ooit heeft opgelegd aan een techbedrijf. Volgens de The Wall Street Journal is het rapport van de FTC inmiddels ook zijn voorgelegd aan het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat de schikking nog moet beoordelen. Facebook wilde vrijdagavond tegenover Amerikaanse media niets kwijt over een eventuele boete.

De boete heeft betrekking op de Cambridge Analytica-affaire. Ruim een jaar geleden kwam aan het licht dat Facebook gegevens van bijna negentig miljoen gebruikers had doorgespeeld aan het Brits-Amerikaanse data-analysebedrijf Cambridge Analytica. Het bedrijf zette op zijn beurt de informatie weer in voor advertentiecampagnes en politieke campagnes, waaronder de verkiezingscampagne van president Trump in 2016.

In 2011 had Facebook juist een overeenkomst met de FTC gesloten waarin het bedrijf had toegezegd gebruikersgegevens goed te zullen beschermen. Het onderzoek van de FTC, dat nu zou zijn afgerond, moest antwoord geven op de vraag of die overeenkomst geschonden is.