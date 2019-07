Emily Molnar artistiek directeur NDT

De Raad van Toezicht van het Nederlands Dans Theater heeft Emily Molnar per 1 augustus 2020 aangetrokken als nieuwe artistiek directeur. De 45-jarige Canadese, nu nog leidster van Ballet BC, volgt daarmee choreograaf Paul Lightfoot op, die het gezelschap de laatste negen jaar leidde.

Molnar volgde een klassieke balletopleiding aan de National Ballet School of Canada en was onder meer verbonden aan het Nationale Ballet van Canada en William Forsythes Ballet Frankfurt. Ook danste zij bij het Canadese Ballet BC in Vancouver, waarvoor zij tevens diverse choreografieën maakte. In 2009 nam zij de artistieke leiding op zich in een tijd dat het gezelschap in financieel zwaar weer verkeerde. Onder aanvoering van Molnar kwam Ballet BC weer op koers. Molnar, een notoir workaholic met werkdagen van 15 uur, is daarnaast artistiek directeur van het Kunstencentrum van Banff.

Het Nederlands Dans Theater hoopt dat Molnar het gezelschap de nieuwe artistieke impulsen kan geven die het nodig heeft om opnieuw een internationale voorhoedepositie te kunnen innemen. In Canada heeft zij een reputatie als vernieuwer opgebouwd, overigens met repertoirekeuzes die sterk verwant zijn aan die van haar nieuwe werkgever. Sommige namen komen ook op het repertoire van Introdans voor. Met straks drie ‘associate choreographers’ (naast de huidige, Marco Goecke en Crystal Pite, heeft de vertrekkende Lightfoot aangekondigd wel aan te willen blijven als huischoreograaf) worden de marges voor vernieuwing vrij smal. Interessant zal onder meer zijn of Molnar met verrassende, nieuwe namen komt en het aandurft de zogeheten ‘triple bill’ (drie korte choreografieën op één avond) wat vaker los te laten voor avondvullende, multidisciplinaire danstheaterexperimenten.