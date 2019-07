Eerste onderdelen Russisch wapensysteem aangekomen in Turkije

Turkije heeft vrijdag de eerste zending van een Russisch raketafweersysteem ontvangen. Het Turkse ministerie van Defensie meldt dat „de eerste onderdelen” van de S-400 zijn aangekomen bij de luchtmachtbasis in de buurt van hoofdstad Ankara. Ook Rusland bevestigt dat de leveringen zijn gestart.

De in september 2017 gesloten wapendeal met Rusland zorgt voor spanningen tussen de NAVO-bondgenoten Turkije en de Verenigde Staties. De VS waarschuwen dat het Russische systeem onverenigbaar is met de wapensystemen die door de NAVO worden gebruikt. De vrees is ook dat Rusland via zijn Turkse ‘klant’ leert hoe de S-400 kan worden ingezet om F-35-gevechtsvliegtuigen op te sporen. De F-35 is een Amerikaans toestel dat door NAVO-landen wordt gebruikt. De VS zijn vanwege dezelfde vrees eerder ook gestopt met het trainen van Turkse F-35-piloten.

Vorige maand noemde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan het „uitgesloten” dat de deal zou worden geannuleerd. Nu de eerste leveringen zijn aangekomen, stelt de regering van de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk sancties in tegen Turkije. Zo kan het land uit het ontwikkelingsprogramma van de F-35 worden gezet. Meerdere NAVO-landen nemen deel aan dat programma. Washington dreigde eerder met sancties vanwege de aankoop van het luchtverdedigingssysteem.