Een minivijver voor in de tuin

We kennen allemaal de waterschotels voor vogels. Die zijn hartstikke goed (ook de egel in een tuin is er blij mee), maar je kunt nog een stapje verder gaan: maak een minivijver.

Een bak – passend op zelfs het kleinste balkon – met water en wat plantjes brengt direct leven en iedere bak, emmer, ton of kuip die je mooi vindt volstaat.

Zo’n waterbak maakt de cirkel rond in de duurzame tuin of op het balkon. Alles wat fladdert en zoemt heeft vocht nodig, ook insecten. Door de juiste planten te kiezen zorg je ervoor dat het vijvertje naast drinkplaats ook een bron van leven is, zoals voor bijvoorbeeld libellen. Daar gaat het net als met veel andere insecten niet zo goed mee en dat terwijl ze prachtig zijn, muggen eten, en een belangrijke schakel zijn in ons ecosysteem.

Met name zuurstofplanten zijn belangrijk voor de minivijver, anders wordt het een brakke groentesoep. Een goede zuurstofplant is hoornblad (Ceratophyllum demersum). Deze mik je als bosje zo los de bak in. Moeras- en andere waterplanten zijn ook nodig, die zijn mooi en trekken door de bloemen vlinders en bijen aan. Kies bijvoorbeeld voor de inheemse dotterbloem (caltha palustris) met leuke gele bloemen, voor de grote kattestaart (Lythrum salicaria) als je wat meer ruimte hebt, met roze bloemaren die andere insecten ook heerlijk vinden, of voor watermunt (mentha aquatica) die bloeit van juni tot eind oktober. Als de munt gaat woekeren zet je er een kop thee van. Vind je waterlelies mooi om de boel verder op te vrolijken, dan is dit ook een mogelijkheid. Hier zijn kleine varianten van beschikbaar en die zullen het er goed doen, aangezien ze van stilstaand water houden. Libellen zetten hun eitjes af in de stengels of onder het blad van deze plantjes.

Je creëert hoogteverschillen in de bak door er omgekeerde tuinpotten of stenen in te leggen. Zo kan je de waterplanten en moerasplantjes (dit zal op het label staan) op de juiste hoogte in de bak laten zakken.

Staat jouw minivijver in een tuin, dan is de kans aanwezig dat ook kikkers deze willen bewonen. Zet er dan een plankje tegenaan dat als trap kan fungeren. Al deze tips gelden uiteraard ook voor ‘gewone’ vijvers. Koop dan wat meer planten.