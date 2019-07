Djokovic verslaat Agut en staat in finale van Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Wimbledon. In vier sets was de Servische tennisser veel te sterk voor Roberto Bautista Agut, die voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een grandslamtoernooi stond.

Dit jaar had Djokovic, de huidige nummer één van de wereld, al twee keer verloren van Agut maar op gras bleek de huidige titelhouder een maatje te groot. Djokovic won de eerste set overtuigend met 6-2 en het leek een eenvoudige middag te worden voor de Serviër.

De 31-jarige Agut, de nummer 22 van de wereld, knokte zich echter terug mede dankzij fouten in het spel van Djokovic en won de tweede set met 6-4. In de derde set herpakte de huidige titelhouder zich. Agut kwam er niet meer aan te pas en maakte zelf een aantal cruciale fouten en nadat deze set was geëindigd in 6-3, was de vierde set (6-2) snel gespeeld.

Djokovic speelt zondag tegen de winnaar van de andere halve finale die gaat tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Bij winst komt Djokovic op gelijke hoogte met Björn Borg en Federer, die allebei Wimbledon vijf keer wisten te winnen.