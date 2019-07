De winnende foto: De Eetfabriek - "Goed gekozen standpunt van de fotograaf. Hij is voor de aanhanger gaan staan, waardoor deze een prominente rol in het beeld krijgt. De foto roept veel vragen op. Is dit een slager vanwege het mesje in de ‘E’, wordt hier eten geproduceerd? Of kunnen de mensen die op dit industrieterrein werken hier komen lunchen."

Sjirk de Jong