Werknemers van een tankstation bij het dorp Nea Potidea in Noord-Griekenland nemen de schade op nadat de regio is getroffen door een zware storm. Door het noodweer van afgelopen donderdag vielen zes doden en meer dan honderd gewonden. Er is in ieder geval één visser vermist.

Foto Giannis Moisiadis /AP