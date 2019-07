Schooldirecteur Atasoy: ‘Het Haga gaat niet sluiten’

Directeur Soner Atasoy staat donderdagmiddag gebogen over de printer in de directiekamer van het Cornelius Haga Lyceum. Contract na contract valt in de lade. Om de beurt komen docenten binnen om ze te tekenen. Een paar uur eerder bepaalde de voorzieningenrechter dat een zeer kritisch inspectierapport over de school gepubliceerd mag worden en maakte minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) bekend dat hij wil dat het bestuur opstapt.

Niettemin blijven de docenten onverminderd loyaal aan de school en haar bestuur. „Je hebt de film Titanic wel gezien toch?” zegt docent Nederlands Geurts. „In die laatste sloep, daarin zal ik zitten.”

De zomervakantie is begonnen en het Haga is nagenoeg leeg. Alleen de bestuursleden, docenten en wat ouders zijn er. Ze zijn zonder uitzondering boos op de rechter, niet op het schoolbestuur dat zich volgens de inspectie schuldig maakt aan wanbeheer en zelfverrijking. Docent Geurts noemt het een „vies spelletje”. Meteen na de uitspraak is het rapport gepubliceerd en heeft de minister het bestuur geboden vóór het begin van het schooljaar af te treden. „Maar dit was een uitspraak in een kort geding, de bodemzaak moet nog gevoerd worden”, zegt hij. „Dus nu moet het bestuur aftreden terwijl de rechter dadelijk in de bodemzaak misschien wel oordeelt dat het rapport niet klopt.”

Ook Shafida, moeder van een leerling en lid van de ouderraad, gelooft niet in het oordeel van de inspectie. „Door het rapport is ons vertrouwen in de onafhankelijkheid van de Onderwijsinspectie verdwenen”, zegt ze. „En door dit vonnis het te mogen publiceren nu ook het geloof in de democratische rechtsstaat.”

Ze wordt al de hele dag overladen met telefoontjes en appjes van boze ouders, zegt ze. Het beeld dat bij hen overheerst, is dat er sprake is van een vooropgezet plan van de overheid die de islamitische gemeenschap niet de school gunt die het wil.

Lees ook: Het Haga kreeg eerder dit jaar nog complimenten van de inspectie

„De inspectie is hier gekomen met een missie: na die AIVD-signalen moesten ze iets vinden en dat is ze gelukt”, zegt ze. „Alle andere schoolbestuurders in Nederland mogen fouten maken, Atasoy niet.”

Shafida en alle andere ouders ontvingen eerder die dag een brief van de gemeente Amsterdam. Die schrijft dat het in de zomervakantie op het schoolterrein tijdelijke gebouwen gaat neerzetten; noodlokalen voor de naar verwachting 170 leerlingen die er komend jaar bijkomen. Het is een bericht waar Atasoy al maanden op wacht, maar hem werd door de gemeente telkens de wacht aangezegd. Nu, op de dag van het vonnis, volgt alsnog het langverwachte bericht, maar is hij niet op de hoogte gebracht. „Wij zijn nog steeds het bestuur, maar worden gewoon gepasseerd”, zegt hij. „Zie je nou wel: het zijn niet wij, maar de gemeente die zich niet aan de wet houdt.”

Atasoy denkt er niet over om op te stappen. De man die al tientallen rechtszaken voerde, gaat in ieder geval nog tweemaal het gevecht aan, zegt hij. Hij zal het besluit van Slob aanvechten en doorgaan met de bodemprocedure over de rechtmatigheid van het inspectierapport. Maar als de rechter in die bodemzaak de inspectie gelijk geeft, zal Atasoy geen gehoor geven aan Slobs oproep, zegt hij.

Als Atasoy dit weigert, zal de minister de financiering van de school stopzetten. Ook dat zal hem niet weerhouden, zegt Atasoy. „Als de Rijksfinanciering stopt, dan zal het geld uit het buitenland komen. Deze school gaat niet sluiten.”