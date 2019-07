Celebrate Freedom

Sinds Ahmed Marcouch burgemeester van Arnhem is doen we wel weer mee, dat moet je hem nageven. Hij heeft mijn geboortestad bij het hoofd gepakt en is net zo lang blijven kussen tot ze wakker werd. Vanaf zijn aanstelling staat hij 24 uur per dag aan. Paraat voor alle programma’s bij alle zenders. Hij houdt van de camera, de camera houdt van hem, de bevolking vindt alle aandacht prachtig en de plaatselijke politiek loopt in optocht achter het prijsdier aan.

Maak de Arnhemmer enthousiast en hij gaat ervoor.

Voor de rest van het land is het misschien nog spannend waar volgend jaar het Songfestival wordt gehouden, in Arnhem kennen ze de uitkomst al: die pot met goud gaat gewoon naar Arnhem. Met een ‘geheim’ bidbook vol miljoenen van de provincie Gelderland, door de verkoop van energiebedrijf NUON veruit de rijkste provincie van het land, trok een Arnhems-Gelderse delegatie met Marcouch aan het hoofd woensdag met een touringcar naar Mediapark te Hilversum om de plannen aan Shula Rijxman van de NPO te overhandigen.

Ik heb die busrit vanaf gepaste afstand met plezier gevolgd. Op de zijkant was de afbeelding van een brug geplakt die meer op de Waalbrug van Nijmegen dan op de eigen John Frostbrug leek, hetgeen eerst als een vergissing, maar later als een uitgestoken hand richting ‘de rest van de provincie’ werd uitgelegd. En toen belandde het gezelschap ook nog in de file, waardoor voor de zekerheid al maar vast werd gecommuniceerd dat ze misschien te laat zouden komen om de plannen op tijd in te leveren. Geen nood, de techniek stond voor niets: ze stuurden het bidbook alvast digitaal vooruit. De file loste zich trouwens op, ze arriveerden een half uur te vroeg.

Als Arnhem het straks echt mag organiseren krijgen we dit dus de hele tijd. Eerst paniek maken om niks om daarna als eerste met een geniale oplossing te komen.

Geen zee lijkt te hoog.

Moet droomlocatie Gelredome, de thuishaven van profclub Vitesse acht weken beschikbaar zijn? Nou, dan bouwen ze toch gewoon een noodstadion?

Militair vliegveld Deelen kan eventueel ook weer open.

Een thema is er ook al: ‘Celebrate Freedom’.

Mooiste moment tot nu toe: burgemeester Ahmed Marcouch die dat uitlegt aan het land.

„75 jaar na Market Garden, de slag om Arnhem, wordt hier geen gewelddadig conflict uitgevochten maar een battle met zang.”

Achter hem, om hem heen, naast hem: iedereen die er volgens zichzelf toe doet in Arnhem en omstreken aangevuld met wat stoethaspels met veel zelfvertrouwen.

In de bus is op de terugweg waarschijnlijk gezongen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 juli 2019