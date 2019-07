Bolsonaro wil zijn zoon als ambassadeur in de VS

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is van plan om een van zijn vier zonen voor te dragen als nieuwe ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat heeft hij donderdag gezegd. Zoon Eduardo (35) zegt hiertoe bereid te zijn. „Als mijn vader me die opdracht geeft, accepteer ik haar.”

De uiterst rechtse oud-legerkapitein Bolsonaro presenteert zich graag als ‘tropische Trump’ en streeft goede banden na met zijn Amerikaanse ambtgenoot. Hoewel zijn zoon geen enkele diplomatieke ervaring heeft, onderhoudt hij goede banden met Trumps ex-strateeg en -campagneleider Steve Bannon. Deze benoemde hem al tot Latijns-Amerikaanse voorman van zijn mondiale rechts-populistische beweging ‘The Movement’.

In maart vergezelde Eduardo zijn vader bij diens bezoek aan het Witte Huis. Hij zat toen ook aan bij een ontmoeting met Trump in het Oval Office. Bolsonaro’s minister van Buitenlandse Zaken en de Braziliaanse ambassadeur in Washington waren nergens te bekennen.

Lees ook: Discussie over nepotisme na optreden Ivanka op G20

Meer zoons op sleutelposten

Zoals Trump zich laat adviseren door zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner, zo plaatst ook Bolsonaro zijn kroost graag op invloedrijke posities. Zijn oudste zoon Flávio probeert als senator Bolsonaro’s moreel-conservatieve agenda vorm te geven. Carlos Bolsonaro, een andere zoon, is gemeenteraadslid in Rio de Janeiro en leidt de sociale mediacampagne’s van zijn vader.

De voordracht van Eduardo Bolsonaro als ambassadeur moet goedgekeurd worden in de Senaat. (Reuters)