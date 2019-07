‘Baby’s tot een half jaar gescheiden van ouders aan Amerikaanse grens’

Honderden migrantenkinderen zijn veel langer vastgehouden dan wettelijk is toegestaan in douanefaciliteiten door president Donald Trumps ‘zero tolerance’-beleid. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen rapport van een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Sommige baby’s werden tot een half jaar vastgehouden en tientallen kinderen zijn nog steeds gescheiden van hun ouders.

In het rapport, waarin de scheiding van migrantenkinderen en hun ouders aan de grens met Mexico wordt onderzocht, wordt meer informatie gegeven over de gevolgen van Trumps pogingen om de migrantenstroom aan de grens met Mexico aan te pakken.

Baby´s tot een half jaar gescheiden van ouders

Het lot van 2.648 kinderen die in de periode van april tot en met juni 2018 werden gescheiden van hun ouders is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat zeker achttien baby’s en peuters jonger dan twee jaar oud twintig dagen tot een half jaar werden gescheiden van hun ouders.

Honderden kinderen werden langer dan de wettelijk toegestane 72 uur vastgehouden in douanefaciliteiten en zeker 25 kinderen werden langer dan een jaar vastgehouden. Dertig kinderen zijn nog steeds gescheiden van hun ouders.

Ook concludeert de commissie dat kinderen onnodig zijn gescheiden. Volgens het beleid van Trump was de scheiding nodig om criminele migranten te kunnen vervolgen. Volgens het rapport zijn veel ouders echter nooit vervolgd en soms al binnen een dag gedeporteerd terwijl hun kinderen achterbleven. Hoewel het ‘zero tolerance’-beleid van de regering-Trump in juni 2018 werd beëindigd, staat in het rapport te lezen dat er sindsdien nog honderden migrantenkinderen zijn gescheiden van hun ouders.

In honderden plaatsen in de Verenigde Staten gingen mensen vorig jaar de straat op tegen de behandeling van migrantengezinnen aan de Mexicaanse grens. Na aanhoudende druk gaf president Trump toe en zei hij de scheiding van de gezinnen te zullen stoppen.