Amerikaanse minister Acosta stapt op om affaire-Epstein

De Amerikaanse minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta stapt op vanwege de recente rel rondom miljardair Jeffrey Epstein. Dat meldt persbureau AP vrijdag. Epstein wordt ervan verdacht kinderen misbruikt te hebben. In 2008 trof Acosta met Epstein nog een schikking waardoor de miljardair een minder zware celstraf kreeg.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte het vertrek van Acosta vrijdag bekend, volgens hem is de minister vrijwillig opgestapt omdat hij met de rel te veel aandacht zou trekken. Acosta lag in de Verenigde Staten al meerdere dagen onder vuur nadat de Daily Beast het vermoedde misbruik van Epstein naar buiten bracht. De 66-jarige miljardair zou tienermeisjes hebben betaald voor massages en hen vervolgens hebben misbruikt in zijn woningen in New York en Florida.

Al in 2007 werd Epstein verdacht van het misbruiken van bijna dertig meisjes, maar Acosta deed hem een schikkingsvoorstel. Acosta was toen nog de hoogste federale aanklager in Florida. In ruil voor de bekentenis van prostitutie in twee zaken kreeg Epstein een minder zware straf. Uiteindelijk zat hij een gevangenisstraf van dertien maanden uit. Hij had levenslang kunnen krijgen. De deal zou geheim zijn gehouden voor de slachtoffers van het misbruik.

Trump omschreef Acosta vrijdag als een „hele goede minister die goed werk heeft gedaan”.