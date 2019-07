Amerikaanse investeerder neemt meerderheidsbelang in marktonderzoeker Kantar

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital neemt een meerderheidsbelang in marktonderzoeker Kantar, eigenaar van het Nederlandse voormalige TNS Nipo. De private-equity-investeerders betalen 3,1 miljard dollar (2,8 miljard euro) voor 60 procent van de aandelen. Dat meldt het Britse WPP, moederbedrijf van Kantar, vrijdag in een persbericht.

TNS Nipo is een van de grootste opiniepeilers van Nederland. In 2016 ging het verder onder de namen Kantar Public en Kantar TNS. Beide takken houden peilingen over uiteenlopende onderwerpen als Zwarte Piet of de wens om natuurlijk begraven te worden.

De overname moet nog wel goedgekeurd worden door WPP’s aandeelhouders en toezichthoudende instanties. Een deel van de opbrengst, 1,2 miljard dollar, wil Kantar laten terugvloeien naar zijn aandeelhouders. Kantar draaide vorig jaar een omzet van 2,9 miljard euro. Het hoofdkantoor staat in Londen en er werken ongeveer 30.000 mensen.