Acht jaar cel voor expres veroorzaakte botsing met fatale afloop op A10

Een man die vorig jaar opzettelijk met zijn auto een motorrijder en zijn bijrijdster omver reed op de A10, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De bestuurder van de motor en zijn passagier overleefden de aanrijding niet. De rechtbank in Amsterdam bevond automobilist Johnny O. (52) vrijdag schuldig aan doodslag. Hij mag na zijn celstraf ook vier jaar geen auto meer besturen.

Vlak voor de fatale botsing op 23 december 2018 had O. een verkeersruzie met de 44-jarige motorrijder. Deze had O. afgesneden, waardoor hij met zijn auto de vangrail raakte. O. zette een achtervolging in, waarna de auto en motor dicht naast elkaar kwamen te rijden en elkaar uiteindelijk twee keer raakten. De eerste keer kon de motorrijder de controle bewaren, maar bij de tweede botsing kwamen hij en zijn 34-jarige bijrijdster dodelijk ten val.

O. verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij achter de motor was aangegaan om de schade aan zijn auto te regelen. Volgens zijn advocaat reed O. vervolgens in alle hectiek per ongeluk tegen de motor aan. De rechtbank oordeelde echter dat er sprake was van opzet. Zo hebben getuigen O.’s dochter, die naast hem in de auto zat, na het ongeluk tegen hem horen roepen dat hij „het expres deed”. O. „liet zich volledig leiden door zijn emoties”, aldus de rechtbank.

Het OM had eerder al acht jaar cel geëist. O.’s advocaat heeft laten weten in hoger beroep te gaan.