Zes toeristen omgekomen door noodweer in Griekenland

Zes toeristen, onder wie twee kinderen, zijn woensdag om het leven gekomen door noodweer in het noorden van Griekenland. Ruim honderd mensen raakten gewond als gevolg van de harde windstoten, hagel- en regenbuien. Dat meldt persbureau Reuters donderdag.

Twee Russen, onder wie een kind, kwamen om het leven door een omvallende boom vlakbij hun hotel in de kustplaats Poteidaia, in de buurt van Thessaloniki. Een ouder Tsjechisch echtpaar werd gedood doordat hun camper van de weg werd geblazen door de harde wind op het schiereiland Chalkidiki, in het noordoosten van het land. In het kustplaatsje Nea Plagia kwamen een Roemeense vrouw en haar kind om het leven doordat het dak van een restaurant instortte.

Op het schiereiland Chalkidiki is door de Griekse overheid de noodtoestand uitgeroepen. Meer dan 140 brandweerlieden zijn ingezet om hulp- en reddingswerk uit voeren. De nieuw aangewezen minister voor de Bescherming van Burgers, Michalis Chryssohoidis, bezoekt de door noodweer getroffen regio deze donderdag.

Volgens een lokale meteoroloog zijn de huidige weersomstandigheden „zeer uitzonderlijk” voor deze tijd van het jaar. Meestal zijn de zomers in Griekenland vooral heet en droog. Het huidige noodweer volgt dan ook op een periode van extreme hitte. De afgelopen dagen kwam de temperatuur uit boven de 40 graden.

Vorige zomer vonden er hevige bosbranden plaats in het gebied rond de Griekse hoofdstad Athene. Daarbij kwamen 91 mensen om het leven.