‘VVD-fractievoorzitter Emmen verdacht van illegale export naar Azië’

De fractieleider van de VVD in Emmen zou maandag zijn opgepakt op verdenking van het illegaal exporteren van dierlijke producten naar Azië. De 49-jarige Johan Scheltens treedt daarom voorlopig af als woordvoerder en fractieleider van de VVD, aldus Het Dagblad van het Noorden (DVHN) donderdag. De politie en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de arrestatie woensdagmiddag meldde, kunnen niet bevestigen of het inderdaad om Scheltens gaat.

Scheltens, sinds 2014 fractievoorzitter, zou volgens justitie dierlijke vetten, poten en organen van onder meer koeien en schapen hebben geëxporteerd en daarvoor valse papieren hebben gebruikt. Ook treedt hij terug als voorzitter van de Rekenkamer in Emmen, wel blijft hij aan als raadslid. De VVD’er werkte vier jaar als directeur van het bedrijf Agriplus met een kantoor in Emmen. Hij is verhoord op het politiebureau in Assen en is pas woensdag weer vrijgelaten, maar geldt nog wel als verdachte, zo verklaart hij tegenover DVHN.

Vorige week kwam ook al een raadslid uit Emmen in opspraak. PVV-raadslid Martijn Storm werd vrijdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur omdat hij een valse aangifte had gedaan. Hij zou zijn lastiggevallen door een anonieme beller, maar de politie vond tegenstrijdigheden in zijn verklaringen. Waarom Storm de valse aangifte deed, is niet bekend.