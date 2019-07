Vrouw en kinderen van Duitse IS-strijder moeten worden teruggehaald

De vrouw en drie kinderen van een Duitse man die ervan wordt verdacht voor terreurgroep Islamitische Staat gevochten te hebben, moeten terug naar Duitsland worden gehaald. Dat heeft een rechtbank in Berlijn donderdag bepaald. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet een veilige terugkeer van het gezin uit een Koerdisch kamp in Syrië faciliteren.

Familie van het gezin in kwestie had het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aangeklaagd omdat het weigerde hulp te verlenen bij het terughalen van de moeder en haar kinderen. Het gezin zit momenteel vast in vluchtelingenkamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië, wat onder gezag van de Koerden staat. Het is de eerste keer dat een Duitse rechtbank een uitspraak doet over het lot van familieleden van IS-strijders.

De Duitse krant Die Zeit schrijft dat de rechtbank tot repatriëring heeft besloten vanwege de kinderen, die tussen de twee en zeven jaar oud zijn. De moeder komt uit de deelstaat Nedersaksen, verder is er niets over haar identiteit bekendgemaakt. Twee van de drie kinderen werden volgens persbureau AP in 2014 meegenomen naar het strijdgebied van IS, het derde kind werd in Syrië geboren.

Terughalen

De Duitse autoriteiten wilden enkel de kinderen terughalen en niet hun moeder. Zij vrezen dat de vrouw mogelijk is geradicaliseerd en dus een gevaar kan vormen voor de samenleving. De Koerden in Noord-Syrië gingen daarmee niet akkoord. De Koerdische autoriteiten dringen er bij Europese landen al langer op aan familieleden van IS-strijders terug te halen. Dat proces verloopt in veel landen moeizaam en veelal met tussenkomst van de rechter.

Via een Franse terugkeermissie haalde Nederland begin juni twee weeskinderen uit Noord-Syrië terug. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump heeft Europese landen opgeroepen IS-strijders terug te nemen en te berechten.

Het Duitse ministerie kan nog in hoger beroep, maar donderdag werd niet duidelijk of dit ook gaat gebeuren. Naar schatting zijn meer dan 1.000 Duitsers destijds naar Syrië en Irak vertrokken om voor de terreurgroep te vechten.