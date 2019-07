Voorzitter Vlaams Parlement weg na mogelijke fraude met escort

Kris Van Dijck stapt op als voorzitter van het Vlaams Parlement. Hij neemt ontslag nadat hij twee keer in een week tijd in opspraak was geraakt. Vorige week zat hij in beschonken toestand achter het stuur, deze donderdag werd hij beticht van uitkeringsfraude. Van Dijck, politicus voor de rechts-conservatieve partij N-VA, werd halverwege juni dit jaar verkozen tot voorzitter van het Vlaams Parlement.

Volgens het blad P-magazine hielp Van Dijck een escort in 2014 op frauduleuze wijze aan een uitkering via toenmalig minister van Werk Kris Peeters. Het blad stelt dat een onderneming werd opgericht waarvan de escort werkneemster werd. Nog voordat ze een eerste keer was uitbetaald ging het bedrijf alweer failliet, en maakte de vrouw aanspraak op een uitkering en op vergoeding van een fonds dat geld uitkeert aan door faillissement gedupeerde werknemers. Van Dijck zou mails naar minister Peeters hebben gestuurd om ervoor te ijveren dat de escortdame geld zou krijgen.

Toespraak in het stadhuis

P-magazine maakte het nieuws bekend terwijl de voorzitter traditiegetrouw een toespraak in het stadhuis van Brussel hield voor de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap die donderdag wordt gevierd. Daarin ging hij wederom door het stof voor het incident van vorige week. Toen reed hij, met 1,4 promille alcohol in het bloed (bijna drie keer meer dan toegestaan), een aanhangwagen aan. Aftreden vond hij noch zijn partij nodig. Van Dijck verklaarde een maandsalaris te zullen overmaken aan een fonds voor verkeersslachtoffers.

Van Dijck noemt de nieuwe aantijgingen van fraude „totaal incorrect”, maar verklaarde tegen persbureau Belga dat de recente gebeurtenissen het hem „onmogelijk” maken „nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter”. „Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren.” Filip Dewinter van het Vlaams Belang is, als eerste ondervoorzitter, nu tijdelijk voorzitter van het Vlaams Parlement.