Aan het begin van een week schilderen, met een gezelschap van uitsluitend dames dat elkaar al jaren kent, word ik aan iedereen voorgesteld door de dame die mij op deze week had gewezen. Met voor en achternaam. Bij een van hen brandt er vanaf dat moment een belangrijke vraag. Bij het diner de volgende dag, wanneer zij aan dezelfde tafel zit als de dame die mij introduceerde, vraagt zij aan haar: „Hebben jullie samen een relatie?” Om haar heen schieten ze in de lach. Mijn voornaam, in tegenstelling tot de anderen, had de dame in kwestie bij het voorstellen niet gehoord.

