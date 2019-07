Oud-FIFA-kopstuk Warner moet 70 miljoen betalen in verduisteringszaak

Jack Warner, de voormalige vicevoorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, moet een schadevergoeding betalen van 79 miljoen dollar (omgerekend ruim 70 miljoen euro) vanwege verduistering. Dat heeft de federale rechtbank in New York afgelopen dinsdag bepaald, meldt persbureau AP woensdag.

De 76-jarige ex-politicus en zakenman uit Trinidad en Tobago was de spil in een corruptieschandaal binnen de FIFA. Hij heeft volgens de rechtbank tientallen miljoenen dollars verduisterd van de Concacaf, de overkoepelende voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Warner leidde de Concacaf van 1990 tot zijn levenslange schorsing in 2011.

Warner, een vertrouweling van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter, vervulde een sleutelrol in een groot aantal omkoopschandalen. Daarbij ging het onder meer om steekpenningen bij de toewijzing van de WK’s van 2018 aan Rusland en 2022 aan Quatar, beide bekendgemaakt in 2010. Die steekpenningen gingen naar FIFA-functionarissen in de Cariben, die vervolgens op Mohammed bin Hammam uit Qatar zouden stemmen bij de FIFA-presidentsverkiezing. In 2014 werd bekend dat Warner en zijn familieleden miljoenen kregen overgemaakt nadat dat land de organisatie van het WK van 2022 kreeg toebedeeld.

Warner is momenteel op borgtocht vrij in Trinidad en Tobago. De Verenigde Staten hebben een uitleveringsverzoek tegen hem uitstaan.

Correctie (11 juli 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Warner een boete heeft gekregen. Dat is hierboven aangepast.