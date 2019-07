Voor het eerst in twee jaar meer huizen verkocht

Voor het eerst in twee jaar is het aantal verkochte huizen in Nederland gestegen. In het voorbije kwartaal verhandelden NVM-makelaars ruim 39.000 huizen, blijkt uit de nieuwste cijfers van de makelaarsvereniging. Dat is 1,8 procent meer dan in de periode april-juni 2018.

De stijging komt volgens de NVM, waarbij zo’n driekwart van de Nederlandse makelaars is aangesloten, onder meer doordat meer mensen hun huis te koop zetten. „De prijzen stijgen minder hard, de rente is nog altijd laag. Mensen denken dat dit hét moment is om hun huis te verkopen”, zegt woordvoerder Theo Scholte. Dat ze veelal ook weer een ander huis moeten kopen, vinden die mensen van ondergeschikt belang. Scholte: „Het verkopen van hun huis voor een mooie prijs geeft voor hen de doorslag.”

De NVM ziet de stijging van het aantal transacties als een goede zaak – en niet alleen voor makelaars. „Verhuizingen geven ook andere sectoren een economische impuls”, zegt Scholte. „Mensen zoeken een nieuwe keuken uit, of kopen een nieuwe bank. De spin-off van een verhuizing is enorm.” Daarnaast profiteren huizenzoekers ervan, zegt hij. „Als er meer te koop wordt gezet, is er ook meer te kiezen.”

Lees ook: Zeventien vragen over de hausse op de huizenmarkt

Nieuwbouw blijft achter

Het voorbije kwartaal was ook sprake van een lichte stijging van het aantal huizen dat te koop staat. Dat nam toe met pakweg 1.250 tot 43.500 woningen. Dat aantal is niettemin 10 procent minder dan een jaar geleden. In Nederland staan ongeveer 7,7 miljoen huizen.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat werd verkocht, 6.900, is voor het zesde kwartaal op rij afgenomen, blijkt uit de NVM-cijfers. Dat komt doordat de gemiddelde waarde van nieuwbouwwoningen veel sneller is gestegen dan de gemiddelde prijs van een bestaand huis. Het verschil tussen wat betaald wordt voor een nieuwe en voor een bestaande woning is opgelopen tot 79.000 euro.

„Nieuwbouwwoningen zijn duur door gestegen bouwkosten, hoge grondprijzen, verduurzamingsmaatregelen en regels die gemeenten aan ontwikkelaars opleggen”, zegt woordvoerder Scholte. „Daardoor zijn ze voor veel mensen onbetaalbaar geworden.”

Meer dan drie ton

Sowieso zijn de huizenprijzen gestegen – een huis in Nederland kost nu gemiddeld 308.000 euro. Dat is 19.000 euro meer dan twaalf maanden eerder. Daarmee is de prijsdaling in het vorige kwartaal, toen huizen voor het eerst in drie jaar minder waard werden, tenietgedaan. Een huis staat nu zo’n 38 dagen te koop voordat het verkocht wordt.

Lees ook: Huizenprijzen voor het eerst in drie jaar gedaald

Deze donderdag presenteerde NVM-voorzitter Ger Jaarsma de cijfers voor de laatste keer. Hij stapt na zijn eerste termijn van drie jaar op. Onno Hoes, onder meer oud-burgemeester van Maastricht en Haarlemmermeer, volgt hem per 1 augustus op.