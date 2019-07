VK: Iran blokkeerde Britse olietanker in Straat van Hormuz

Drie Iraanse schepen hebben woensdag geprobeerd een Britse olietanker te blokkeren in de Straat van Hormuz. De vaartuigen zouden zich hebben teruggetrokken na waarschuwingen van een Brits oorlogsschip, HMS Montrose, dat de tanker beschermde. Dat meldt een woordvoerder van de Britse overheid donderdag, melden Britse media. Teheran ontkent alle betrokkenheid.

Door het incident lopen de spanningen tussen het Westen en Iran in de Straat van Hormuz nog verder op. Teheran heeft volgens de Britse overheid „in strijd met het internationaal recht” gepoogd om de doorgang van een commercieel schip, British Heritage, door de Straat van Hormuz te belemmeren, zo staat in een verklaring die de Britse overheid donderdag heeft vrijgegeven.

Het fregat HMS Montrose werd „gedwongen om zich tussen de Iraanse schepen en de British Heritage te positioneren en mondelinge waarschuwingen te geven aan de Iraanse schepen, die zich vervolgens hebben afgewend”.

„We zijn bezorgd over deze actie en blijven er op aandringen bij de Iraanse autoriteiten om de situatie in de regio te de-escaleren”, aldus de verklaring. De Iraanse Revolutionaire Garde ontkent tegenover het Iraanse persbureau Fars dat er sprake is geweest van een poging om een olietanker te blokkeren.

Dit bericht wordt aangevuld.