Vijftien Nederlanders opgepakt bij voetbalrellen in Bratislava

Bij rellen tussen voetbalfans in Bratislava zijn woensdagavond vijftien Nederlanders gearresteerd. De Slowaakse politie pakte ook 41 Polen en 51 Bulgaren op. Bij de vooraf afgesproken gevechten tussen de supporters raakten zeventien mensen lichtgewond, zo meldt de Slowaakse politie donderdag.

De politie zegt tegen de Slowaakse krant The Slovak Spectator al van tevoren te hebben geweten dat die avond een confrontatie tussen supporters zou plaatsvinden. Uiteindelijk bleek het te gaan om Ajax-supporters en fans van de Poolse club Cracovia Krakow en het Bulgaarse Levski Sofia die in het centrum van Bratislava met elkaar op de vuist gingen. 106 agenten traden op tegen de relschoppers.

Woensdagavond speelden de teams van twee andere clubs, Slovan Bratislava en Sutjeska Nikšić (Slowakije en Montenegro), een wedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor de Champions League. Op videobeelden is te zien hoe de hooligans met onder meer terrasstoelen gooien. Waarom zij met elkaar op de vuist gingen is niet bekend.