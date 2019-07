Vervolg op Culturele Hoofdstad: Friesland krijgt triënnales (vanaf 2022)

Friesland wil zijn status van cultuurprovincie verder uitbouwen door het organiseren van culturele triënnales. De eerste moet plaatsvinden in 2022.

Dat maakte de voormalige organisatie van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 donderdagmiddag bekend. „We gaan door met de beweging van LF2018”, aldus het 64 pagina’s tellende programma: „Dit soort projecten tillen mensen op, maken trots en zorgen ervoor dat jongeren blijven en toeristen komen.”

Vooralsnog zijn er drie triënnales voorzien. De eerste heeft als thema ‘op de bodem van de zee’, indachtig het gegeven dat Friesland „dagelijks droog wordt gehouden met meer dan 11.000 gemalen, stuwen en inlaten”. De triënnale van 2025 gaat over duurzaamheid, Friesland wil dat jaar ‘European Green Capital’ worden. Het thema voor 2028 is nog niet bekend.

Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 wordt algemeen als een succes beschouwd. Met als overkoepelend thema ‘iepen mienskip’, Fries voor open gemeenschap, trokken diverse projecten ruim vijf miljoen bezoekers, waarvan de helft van buiten Friesland. Grote publiekstrekkers waren een aantal tentoonstellingen in het Fries Museum (Escher trok 250.000 bezoekers) en de Reuzen van het Franse straattheater Royal de Luxe (430.000 bezoekers). Er waren enkele honderden lokale initiatieven, zo’n 10 procent van de Friezen deed mee als vrijwilliger.

Het programma voor de komende triënnales moet nog grotendeels vorm krijgen. Wel ligt voor de tweede helft van 2019 en voor 2020 al het een en ander vast. Zo is er van 4 tot 6 oktober 2019 het eerste International Short Documentary Film Festival Leeuwarden, dat naar het thema Plons! is genoemd. September 2020 wordt in Paesens Moddergat een ‘Wadopera’ opgevoerd, waaraan 180 uitvoerenden deelnemen. In het project 11x11 Fountains of Youth komen 121 door lokale kunstenaars gemaakte drinkwaterfonteinen door heel Friesland te staan.

Ook dingt Leeuwarden mee naar de titel UNESCO City of Literature, in juni is de aanmelding daarvoor ingeleverd. In dat verband komen er PicturePoems, gedichten omgezet in film, en (meer) grote witte letters verspreid door de stad, die woorden of korte zinnen vormen.

Om zoveel mogelijk publiek te bereiken wil de voormalige organisatie van LF2018, die nu LF2028 heet, aansluiten bij andere campagnes. Te denken valt aan ‘Ode aan het landschap’ van Holland Marketing in 2021 en de Floriade van Almere in 2022.