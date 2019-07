Verlamde Fransman Vincent Lambert overleden

Na elf jaar leven in vegetatieve toestand is de 42-jarige Fransman Vincent Lambert donderdagochtend overleden. Dat bevestigen nabestaanden tegenover persbureau AFP. Artsen in zijn ziekenhuis in Reims kregen vorige week toestemming om de behandeling stop te zetten, na een jarenlang familieconflict over het lot van de man.

Een neef van Lambert, die net als zijn vrouw voorstander was van het stopzetten van de behandeling, spreekt van „opluchting na jarenlang lijden door iedereen”. Ook zegt hij dat de familie „klaar was om hem te laten gaan”. Lambert, een voormalige verpleegkundige, raakte in 2008 zwaargewond bij een motorongeluk. Zijn vrouw wilde de behandeling al sinds 2013 staken, maar daar waren zijn katholieke ouders het niet mee eens.

‘Moord op gehandicapte’

Eind mei werd de behandeling al voor een eerste keer stopgezet. Na tussenkomst van de moeder van Lambert die het een „moord op een gehandicapte” noemde, werd de levenseindeprocedure na een oordeel van een beroepshof toch tijdelijk gestaakt. Eerst zou de VN-commissie voor de rechten van de mens zich erover moeten buigen.

Het Hof van Cassatie besloot twee weken geleden dat niet gewacht hoeft te worden op dat oordeel. De voeding kon worden gestopt en de vochttoediening worden verminderd. De patiënt kreeg sedatiemiddelen om het lijden te minimaliseren.