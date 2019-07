Twintig jaar celstraf voor moord op echtgenoot

De 35-jarige Jessica B. uit Duitsland heeft twintig jaar celstraf gekregen voor de moord op haar Nederlandse echtgenoot. De rechtbank in Leeuwarden ging donderdag mee met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren werd in juli 2017 gevonden in een weiland bij de Friese plaats Zwaagwesteinde. Het slachtoffer had een hoofdwond, maar het moordwapen is nooit gevonden. Jessica B. heeft altijd ontkend. De rechtbank heeft haar veroordeeld op basis van onder meer DNA-sporen en inconsistente verklaringen.

B. had volgens de rechtbank duidelijke motieven: haar huwelijk was niet goed. Bovendien had ze een groot financieel belang bij zijn dood. De verdachte zou 600.000 euro krijgen van de levensverzekering van haar echtgenoot.

Hulp van familie

Uit telefoondata bleek dat de twee bij elkaar in de buurt waren rond het overlijden. Een getuige zegt de betreffende nacht een man en een vrouw in de buurt gezien te hebben. „Elk ander scenario waarbij iemand anders zonder dat verdachte daarvan afwist Tjeerd van Seggeren om leven heeft gebracht schuift de rechtbank als onaannemelijk ter zijde.”

Het Openbaar Ministerie opperde eerder dat B. ook hulp had gekregen van haar moeder en haar oom, die allebei in Duitsland wonen. Het slachtoffer zou in het weiland zijn verlokt tot seks en daar zijn vermoord. De rechter concludeerde dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat B. niet alleen handelde, maar daar zou concreet bewijs voor ontbreken.