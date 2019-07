Trump bindt in bij strijd om censusvraag

In een al maanden slepend conflict over de volkstelling die de Verenigde Staten in 2020 zullen houden, heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag onverwachts ingebonden: hij vaardigt geen presidentieel decreet uit om een vraag in de census op te nemen die informeert naar de burgerschap-status van de geënquêteerden.

In plaats daarvan beveelt Trump per decreet alle Amerikaanse departementen om aan het ministerie van Handel alle gegevens door te spelen die zij in hun bezit hebben over burgerschap, niet-burgers en de immigratiestatus van mensen in de VS. Dat heeft hij laten weten tijdens een toespraak in de rozentuin van het Witte Huis.

„We binden niet in bij onze pogingen om de burgerschapsstatus van onze bevolking te weten te komen”, zei Trump in gezelschap van minister van Justitie William Barr en minister van Handel Wilbur Ross. Het departement van Handel gaat over het Amerikaanse censusbureau.

„We beschikken over veel kennis bij veel van onze agentschappen”, verklaarde Trump, doelend op onder meer databases van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de Social Security Administration.

„We zullen elke steen omdraaien.”

De aankondiging vormt een nieuwe strategie bij een felle strijd over pogingen om de burgerschapsstatus op te nemen in de volkstelling. Eind vorige maand bepaalde het Hooggerechtshof dat een vraag over burgerschap niet op het censusformulier hoort - een gevoelige nederlaag voor het Witte Huis.

De vraag is omstreden, omdat ze er mogelijk toe zou leiden dat ongedocumenteerde immigranten de volkstellers ontlopen uit vrees zichzelf kwetsbaar te maken voor deportatie. Hierdoor zou het op papier lijken of staten en kiesdistricten met grote migrantengemeenschappen minder inwoners tellen dan ze daadwerkelijk hebben. Als gevolg daarvan zouden ze minder federaal geld ontvangen én minder politiek gewicht toegekend krijgen bij verkiezingen.

De vraag had zo vooral conservatieve staten en Trumps eigen Republikeinse partij kunnen bevoordelen. De VS houden elke tien jaar een volkstelling.

In rechtszaken stelde de regering de afgelopen maanden dat de burgerschapsvraag nodig was om de electorale rechten van minderheden beter te beschermen. Maar in navolging van meerdere lagere rechters ging het Hooggerechtshof niet in die redenering mee. Het oordeelde dat dit argument „bedacht leek” en eerder een „afleiding” was dan een „verklaring”.

Trump legde zich de afgelopen weken niet neer bij die uitspraak van de hoogste rechters. Hij vroeg zijn kabinet te onderzoeken hoe de vraag toch op het enquêteformulier kon komen. Daarbij lag nadrukkelijk ook de optie van een decreet op tafel, zei hij.

Verdeeld Hooggerechtshof

Opperrechter John Roberts, die in het sterk verdeelde Hooggerechtshof vaak de beslissende stem heeft, stemde in deze kwestie eind juni met het progressieve smaldeel mee. Conservatieve juristen opperden in de media dat een decreet voldoende zou zijn om zijn verzet weg te nemen.

Had Trump zijn decreet doorgezet, dan waren tegenstanders opnieuw naar de rechter gestapt, waarna de kwestie uiteindelijk weer bij het Hof was beland. Of dat op tijd een nieuw oordeel had kunnen vellen, was onzeker geweest. De eerste censusformulieren worden al gedrukt, zonder de omstreden vraag erop.