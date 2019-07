Sierd de Vos nu ook commentator in voetbalspel FIFA 20

Sierd de Vos, momenteel werkzaam bij Ziggo Sport, wordt de nieuwe commentator van het voetbalspel FIFA 20. Dat maakt spelontwikkelaar EA Sports bekend. De Vos wordt in het spel bijgestaan door NOS-commentator Jeroen Grueter. De Vos en Grueter vervangen commentatoren Evert ten Napel en Youri Mulder na bijna vijftien jaar. Zij voorzagen het populaire voetbalspel vanaf 2005 van commentaar.

Lees ook het verhaal over commentator Evert ten Napel: Nog elke week in het stadion, met die stem als handelsmerk

De spelserie FIFA is het grootste voetbalspel ter wereld. Sinds 1993 brengt EA ieder jaar een nieuwe versie uit voor het aankomende voetbalseizoen. Bij het uitbrengen kost het spel zo’n zestig euro. Van FIFA 18 werden wereldwijd zo’n 24 miljoen miljoen exemplaren verkocht. In totaal verkocht EA meer dan 260 miljoen FIFA-spellen, verspreid over verschillende spelcomputers.

Het spel herkent spelsituaties en registreert wanneer een bepaalde speler aan de bal is. Daar wordt vooraf ingesproken commentaar bij geleverd. Veel landen hebben hun eigen commentaar. Bekende uitspraken van de aftredende commentatoren zijn onder meer „gallery-play, hij doet het met een hakje” en „hij maakt doelpunten alsof het warme broodjes zijn”.

Alle spelersnamen op twee toonhoogtes

Door de komst van de twee nieuwe commentatoren moest alles opnieuw ingesproken worden. De afgelopen tijd hebben De Vos en Grueter samen bijna 700 uur in de studio doorgebracht, schrijft EA in een persbericht. Zo moeten alle spelersnamen op ten minste twee toonhoogtes ingesproken worden, passend bij de spelsituatie. In bijna een jaar zijn door De Vos en Grueter meer dan een miljoen woorden en uitspraken opgenomen.

Lees ook dit achtergrondstuk over voetbalcommentaar: En dan schakelen we nu over naar de bezemkast

📣 Deze bekende uitspraken van El Sierd hoor je binnenkort ook tijdens jouw potje FIFA 🎮 Naar welke uitspraken kijk jij het meest uit? 🛵/🎉 #ziggosport #FIFA20 pic.twitter.com/UhnloUc9VM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 11, 2019

De Vos is een „karakteristieke” verschijning binnen het commentatorengilde. Hij schuwt het niet om zijn stem te verheffen of controversiële uitspraken te doen. Zo zei hij dat toenmalig Real Madrid-verdediger Pepe „geestelijk niet helemaal volwaardig” is, had spelersmakelaar Mino Raiola „meer geld verdiend dan hij hersencellen heeft” en geeft hij vaak restauranttips. De Vos’ stijl staat in schril contrast met het meer timide commentaar dat Ten Napel en Mulder de afgelopen jaren gaven.

Televisierecensent Arjen Fortuin over de Tour-commentatoren: Het gekibbel van Dijkstra en Ducrot

Spelontwikkelaar EA laat weten dat ‘koekoek’ terug te horen zal zijn, „evenals vele andere uitdrukkingen waar De Vos beroemd door is geworden”. Het nieuwe spel FIFA 20 komt uit op 27 september.