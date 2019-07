Schalen vol kreeft en grands crus op kosten van de Franse belastingbetaler

Dineerde de voormalige Franse parlementsvoorzitter François de Rugy luxueus met oude vrienden op kosten van de belastingbetaler? Of had hij, zoals hij zelf volhoudt, „informele diners gelieerd aan de uitoefening van zijn functie met belangrijke mensen uit het maatschappelijk veld”? Feit is dat De Rugy, nu minister van Milieu en nummer twee in de protocollaire pikorde van de Franse regering, na onthullingen woensdag van onlinekrant Mediapart veel heeft uit te leggen.

Als voorzitter van de Assemblée Nationale in 2017 en 2018 heeft De Rugy ongeveer tien keer het parlementspersoneel laten opdraven voor somptueuze diners in zijn ambtswoning, het stadshotel De Lassay. Op foto’s die genodigden aan Mediapart lekten, zijn grands crus te zien die tot de beste uit de parlementskelder moeten behoren: een Château Cheval Blanc 2001 ter waarde van 550 euro, een Château D’Yquem 1999 of Mouton-Rothschild 2004. Op een andere foto is een schaal met enorme kreeften te zien. Bij ieder diner waren tussen de tien à dertig genodigden.

Sur France Inter, François de Rugy explique que ses dîners fastueux à l’hôtel de Lassay lui permettaient de rester "connecté" à la vraie vie. La vraie vie des homards et des grands crus tout droit sortis de la cave de l’Assemblée, donc. https://t.co/ucIAdqEkVg pic.twitter.com/erMkqJlbkr — Ellen Salvi (@ellensalvi) July 10, 2019

De Rugy was vroeger actief voor de groene partij EELV, maar gokte in 2017 goed toen hij zich bij de campagne van Emmanuel Macron aansloot. Hij stond altijd bekend als een degelijk, maar ietwat saai parlementslid. Een van zijn speerpunten, ook als voorzitter, was transparantie en een juiste besteding van overheidsgelden. Oppositieparlementslid Delpine Batho, zelf oud-minister van Milieu, eist inmiddels het aftreden van De Rugy. Maar het Élysée zegt nog steeds vertrouwen in hem te hebben. De Rugy erkent dat bij de diners familieleden en kennissen „uit een eerder leven” aanwezig waren.

De diners zouden zijn georganiseerd door zijn nieuwe vrouw, journaliste Séverine Séverat van roddelblad Gala, met wie hij net na de voor hem zo gunstig verlopen verkiezingen van 2017 trouwde. De diners waren volgens haar bedoeld om contact te houden met het echte leven. „Als je een politicus bent, dan kun je niet je banden met de samenleving afsnijden.”

Mediapart onthulde ook dat de minister voor 63.000 euro zijn ambtswoning heeft laten verbouwen, op kosten van de belastingbetaler.