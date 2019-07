Simona Halep voor het eerst in finale Wimbledon

De Roemeense Simona Halep heeft donderdag voor het eerst in haar carrière de finale van Wimbledon bereikt. De als zevende geplaatste tennister won de halve finale donderdag in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina, de nummer acht van de plaatsingslijst.

De eerste set won Halep met 6-1. De eerste twee games duurden twintig minuten en waren beide voor de Roemeense. Daarna brak Svitolina Halep eenmaal terug, maar daarna ging het snel: vier games op rij voor Halep. In de tweede set ging het gelijk op tot 3-3, waarna Halep uitliep tot 6-3.

In de finale van het Britse grand slam neemt Halep het op tegen de Amerikaanse favoriet Serena Williams (11) of de Tsjechische Barbora Strýcová (ongeplaatst), die eerder in het toernooi Kiki Bertens uitschakelde. Zij spelen later donderdag hun halve finale op het Britse gras.

De 24-jarige Svitolina speelde haar allereerste halve finale tijdens een grand slam. Eerder behaalde ze tweemaal de kwartfinales van de Australian Open en Roland Garros. De 27-jarige Halep won vorig jaar op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.