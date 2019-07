Rechts-radicale activist Tommy Robinson veroordeeld tot 9 maanden

De Britse rechts-radicale activist Tommy Robinson is veroordeeld tot negen maanden celstraf onder meer voor het filmen bij een rechtbank in Leeds in 2018. Daar deed de zelfverklaarde burgerjournalist ondanks een verbod via een livestream op Facebook verslag van een zaak tegen tientallen Brits-Pakistaanse zedenverdachten.

Door de opnames moedigde Robinson volgens de rechtbank anderen aan om de verdachten aan te vallen. Eerder deze maand werd de activist al schuldig bevonden aan minachting van de rechtbank, wat strafbaar is in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag hoorde hij zijn straf: zes maanden voor de laatste kwestie, en nog eens drie voor een eerdere vergelijkbare aanklacht. Met aftrek van zijn voorarrest blijven nog 19 weken celstraf over. Daar moet hij de helft van uit te zitten.

Zelf heeft de 36-jarige oprichter van de anti-islamitische groepering English Defence League, het pseudoniem van Stephen Yaxley-Lennon, altijd volgehouden dat hij zijn journalistieke vak uitoefende. Via zijn Telegram-account heeft Robinson opgeroepen tot demonstraties aanstaande zaterdag. „Een gevangenisstraf voor journalistiek. Het is tijd voor demonstraties, dit is een absolute grap!”

Wilders uit steun voor Robinson

Na de uitspraak ontstonden er opstootjes buiten de Old Bailey-rechtbank in Londen, waar honderden aanhangers van Robinson zich verzameld hadden. Er werden onder meer flessen naar agenten gegooid, meldt de Britse zender Sky News.

PVV-leider Geert Wilders, die net als meerdere andere rechtse Europese leiders herhaaldelijk is opgekomen voor Robinson, heeft al kritisch gereageerd op de veroordeling. Hij noemt Robinson een „heldhaftige journalist” en spreekt van „politieke rechtszaken”.