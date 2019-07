‘Problemen bij afvalcentrale AEB gaan Amsterdam miljoenen kosten’

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om tientallen miljoenen euro’s te reserveren om te voorkomen dat het Afvalenergiebedrijf (AEB) gesloten moet worden. Dat melden Het Parool en De Telegraaf donderdag. De gemeenteraad is woensdag achter gesloten deuren geïnformeerd over de problemen en de plannen om het AEB te redden.

Bronnen binnen de gemeenteraad zeggen tegen de kranten dat het voortbestaan van de afvalcentrale op het spel staat. Afgelopen week werd bekend dat het AEB meer dan de helft van de ovens moet stilzetten vanwege veiligheidsproblemen. Hierdoor komt ook de warmtelevering aan huishoudens in Amsterdam Nieuw-West en -Noord in gevaar. De komende maanden zal een deel van het Amsterdamse afval op andere plekken verbrand moeten worden.

Het AEB is voor honderden miljoenen leningen aangegaan bij zowel de gemeente als bij banken, die het nu mogelijk niet meer terug kan betalen. Ook is het AEB, een zelfstandig bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is, langlopende contracten aangegaan met afvalbedrijf Renewi voor de verbranding van afval uit het Verenigd Koninkrijk. Doordat meer dan de helft van de ovens zijn stilgezet kan het bedrijf nu niet aan die contracten voldoen. De kans is groot dat het daardoor een flinke schadevergoeding moet gaan betalen.

Verscherpt toezicht

Het AEB verbrandt al het Amsterdamse huis- en bedrijfsafval en levert warmte aan tienduizenden huishoudens in de stad. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omdat er verschillende keren brand was uitgebroken bij de afvalcentrale. Daarom moeten de verbrandingsovens vernieuwd worden. Nu kan de veiligheid van het personeel van het AEB niet gegarandeerd worden.

Het is niet de eerste keer dat de Afvalenergiecentrale in financiële problemen zit. In 2015 moest de gemeente ook al tientallen miljoen toeleggen om de centrale redden. De gemeente werkt nu aan plannen om de problemen bij AEB op te lossen.