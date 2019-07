Ondernemingsraad wil dat vakbond weer onderhandelt over cao bij Gall & Gall

De ondernemingsraad (OR) van Gall & Gall wil niet langer onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de slijterijketen. Eigenaar Ahold Delhaize zou weer met de vakbonden moeten gaan overleggen over een cao, schrijft de OR in een brief aan de werknemers die in handen is van NRC.

Woensdag berichtte vakbond FNV al over de keuze van de OR. Ahold Delhaize besloot in maart vorig jaar de vakbonden buitenspel te zetten en voortaan met de ondernemingsraad te praten over de arbeidsvoorwaarden. Winkelketens Jumbo en Action kwamen eerder op een vergelijkbare manier tot afspraken met werknemers.

Geen succes

De OR en Ahold Delhaize slaagden er eenmaal in tot nieuwe afspraken te komen voor de 1.400 Gall & Gall-medewerkers. In de meest recente salarisonderhandelingen zou volgens de ondernemingsraad echter „het laatste bod van de werkgever niet voldoen aan de minimale voorwaarde, dat geen werknemer er op achteruit zou gaan”, staat in de brief. De OR heeft de onderhandelingen afgebroken. De raad roept de directie op contact op te nemen met de vakbonden en met hen een cao af te sluiten.

De directie van Gall & Gall laat in een reactie aan NRC weten de beëindiging van de onderhandeling te betreuren en „de leden van de OR uit te nodigen het gesprek te hervatten”. Volgens de directie blijven de huidige afspraken over de arbeidsvoorwaarden de komende twee jaar van kracht, inclusief gemaakte afspraken over loonsverhoging.