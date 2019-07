Nederland ondertekent met 21 landen brief tegen onderdrukking Oeigoeren

Nederland heeft met 21 andere landen China veroordeeld vanwege zijn repressieve behandeling van Oeigoeren. Dat bevestigt de Nederlandse ambassade in Beijing donderdag. VN-ambassadeurs van de betreffende landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Japan - ondertekenden een brief die woensdag gestuurd werd naar de VN-Mensenrechtenraad.

Het is voor het eerst dat op dit niveau kritiek wordt geuit op China. In de westelijke regio Xinjiang zouden ruim een miljoen Oeigoeren - een moslimminderheid - in kampen zitten.

De brief zal niet worden voorgelezen tijdens een zitting van de VN-Mensenrechtenraad, die tot en met vrijdag een bijeenkomst houdt in Genève. Diplomaten zeggen volgens Reuters dat de betrokken landen vrezen voor eventuele politieke en economische represailles van de wereldmacht. De Verenigde Staten, die een jaar geleden uit de raad stapten, hebben de verklaring niet ondertekend.

In de brief wordt gesproken over de „grootschalige detentiecentra, en de wijdverspreide surveillance en beperkingen gericht op Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang”. De ondertekenaars roepen China op „om weg te blijven van de arbitraire hechtenis” van moslims. Ook sporen de landen Beijing aan om onafhankelijke experts „betekenisvolle toegang” te geven tot de regio.

‘Heropvoedingskampen’

China heeft nog niet gereageerd op de brief maar heeft eerder altijd volgehouden dat slechts sprake is van ‘heropvoedingskampen’ die nodig zijn om een einde te maken aan extremisme in de regio.

Mensenrechtenorganisaties hebben ze omschreven als concentratiekampen waarmee Beijing Oeigoeren gedwongen probeert te assimileren met de etnische Han-meerderheid van het land. Onlangs bleek dat kinderen kinderen van Oeigoeren gescheiden worden van hun ouders om ze te vervreemden van hun cultuur en geloof.