Medewerker verduisterde 4,3 miljoen euro bij bloemenveiling Aalsmeer

Een financieel medewerker van bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer heeft in negen maanden tijd 4,3 miljoen euro verduisterd. Dat blijkt uit een intern onderzoek van het bedrijf.

De verdachte heeft volgens de bloemenveiling misbruik gemaakt van de handelingsruimte van zijn functie en zijn „specialistische kennis” van het financiële systeem. Hij was enkele jaren werkzaam op de financiële afdeling en had geen topfunctie, laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan NRC. Volgens FloraHolland zijn er geen andere medewerkers betrokken bij de diefstal.

De man werd in mei aangehouden, vlak nadat het Openbaar Ministerie een verdachte transactie had ontdekt. Toen is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Dat onderzoek loopt nog.

‘Doorlopend grote bedragen’

Het bedrijf uit Aalsmeer verwerkt gemiddeld ruim 100.000 transacties per dag en is daarmee de grootste sierteeltmarktplaats ter wereld. Hoewel de bloemen nooit in bezit komen van de veiling, verzorgt het bedrijf wel de financiële afhandeling tussen kweker en koper. „Het gaat doorlopend om grote bedragen die binnen een week worden overgemaakt”, aldus de woordvoerder. Vanwege de miljoenendiefstal kijkt het bedrijf onder meer opnieuw naar de autorisatie die medewerkers hebben tot „bepaalde systemen”.

De definitieve vaststelling van de jaarrekening van FloraHolland over 2018 is uitgesteld. In april werd bekendgemaakt dat de bloemenveiling vorig jaar ruim twaalf miljard producten verhandelde met een totale omzet van 4,65 miljard euro. Met name rozen, tulpen en chrysanten worden geëxporteerd naar het buitenland.

FloraHolland laat verder weten dat het verzekerd is tegen diefstal. De claim is momenteel in behandeling bij de verzekeraar. Daarnaast hoopt het bedrijf dat een deel van het verduisterde geld kan worden teruggevorderd met hulp van het OM.